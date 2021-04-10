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10.04.2021 20:57
Рубрика: Власть

Количество вакцинированных от COVID военнослужащих превысило 500 тысяч

Текст: Юрий Гаврилов

Число военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", увеличилось в армии и на флоте до 507 тысяч человек. Многие из них приняли также второй компонент препарата.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Об этом в субботу вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 29 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 545 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 тысяч 153 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 411 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 265 пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 143 человека изолированы на дому. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести три человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 25 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 106 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 871 человек, 228 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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