МИД Беларуси прокомментировал заявления Киева о контактной группе по Донбассу

Заявления главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о необходимости переноса переговоров из Минска говорят о нежелании Киева соблюдать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления свидетельствуют о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске, указал Макей в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь-1".

По словам министра, предложение Кравчука проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше, представляется смехотворным.

"Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - иронизировал глава МИД Беларуси.