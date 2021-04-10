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10.04.2021 14:15
Рубрика: Власть

МИД призывает отказаться от вмешательства в выборы в Палестине

Текст: Александр Саможнев

Россия призывает отказаться от действий, способных подорвать успешное завершение электорального процесса в Палестине, и, как следствие, отдалить перспективу возвращения палестинцев и израильтян за стол переговоров, говорится в заявлении МИД РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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По оценкам дипломатов, организация выборов нового состава Палестинского законодательного совета (ПЗС) стала возможной в результате консенсуса ведущих политических сил по итогам консультаций в Каире под эгидой руководства Арабской Республики Египет.

В соответствии с указом президента Палестины, главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса выборы назначены на 22 мая. Россия рассматривает волеизъявление как шаг в направлении преодоления раскола в рядах палестинцев. Это является важным условием для возобновления прямых палестино-израильских переговоров.

Отмечается также, что восстановление межпалестинского единства будет иметь ключевое значение для решения фундаментальных вопросов окончательного статуса на базе "принципа двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

Российская сторона и далее будет содействовать процессу консолидации ФАТХ, ХАМАС, а также других палестинских движений, в том числе, посредством проведения очередной встречи в Москве, отмечают в МИД России.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Палестино-израильский конфликт

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