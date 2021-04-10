Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах

Минобороны рассекретило документы о первых космонавтах СССР. Публикация приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. Материалы доступны на сайте ведомства в разделе "Земные орбиты покорителей космоса".

"Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению, - со ссылкой на военное ведомство пишет РИА Новости. - Материалы взяты из фондов Центрального архива Минобороны".

В новом разделе представлены фотографии, удостоверения, полетное задание и прочие архивные документы Юрия Гагарина, других членов первого отряда космонавтов - Германа Тимтова и Алексея Леонова, а также людей, связанных с их подготовкой. В частности, на сайте есть копия приказа Министра обороны СССР Маршала Малиновского о внеочередном присвоении Гагарину звания майора. Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток-1", на борту которого находился Гагарин, облетела вокруг Земли. Полет длился 108 минут.

Накануне с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-18", который получил имя "Ю.А. Гагарин". В "Роскосмосе" сообщили, что он пристыковался к МКС на две минуты раньше, чем это было запланировано. Космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай уже находятся на борту Международной космической станции.

Новый экипаж пробудет в космосе 191 день. Планируется, что за это время они выполнят более полусотни научных исследований и экспериментов. Кроме того, одна из главных задач экспедиции - прием на околоземной орбите и интеграция со станцией нового модуля "Наука". Только в течение этой экспедиции космонавты должны дважды выйти в открытый космос для работ с новым модулем. Все было тщательно отработано во время тренировок на Земле. Самый опытный в основном составе экипажа - командир Олег Новицкий: у него за плечами два полета и 340 суток, отработанные в невесомости. Герой России. Марк Ванде Хай тоже имеет космический опыт - один полет. А вот Петр Дубров полетел впервые.