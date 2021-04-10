Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили преждевременным снятием ограничений

Индия стала центром вспышки коронавируса, сообщив о рекордных 131 тысяче 968 новых случаях за сутки. "Вирус выходит из-под контроля. Смертность растет, больницы быстро заполняются, а вакцинация в стране отстает от графика", - так оценивают ситуацию журналисты The New York Times.

Рост числа случаев заражения - это резкий разворот для страны, которая первоначально ввела в действие одну из самых строгих в мире систему блокировок и ограничений, и сумела в течение прошлого года сохранить относительно низкий уровень заболеваемости на душу населения. Эксперты в области общественного здравоохранения даже задавались вопросом, может ли Индия иметь некие преимущества, обеспечивающие большую по сравнению с другими странами устойчивость к вирусу, возможно, связанную с ее теплым климатом или более молодым населением.

Но все же, пишет издание, в нынешнем всплеске заболеваемости виноваты самоуспокоенность и ошибки властей. После того, как в декабре снизилось количество случаев заболевания, многие индийцы сняли маски и вернулись к обычной жизни. А власти начали действовать так, словно проблема решена: были сняты многие ограничения, в стране разрешили проводить крупные религиозные фестивали и политические митинги.

Новые мутации вируса, возможно, также сыграли свою роль, но страна не проводит достаточного генетического секвенирования, чтобы знать наверняка. Медленная вакцинация в Индии также сдерживается самоуспокоенностью и общественным скептицизмом, считают журналисты The New York Times. При нынешних темпах вакцинации Индии потребуется более двух лет, чтобы привить 70 процентов населения страны.

"Всплеск в Индии является тревожным событием. Огромное количество новых случаев инфицирования создает питательную среду для появления возможных новых вариантов коронавируса, которые могут быть устойчивыми к вакцинам или обладать способностью повторно заражать уже переболевших людей", - констатирует издание, отмечая при этом, что Индия является крупным производителем вакцин, и Институт сыворотки Индии заявил, что практически все его ежедневное производство (около двух миллионов доз) в течение следующих двух месяцев будет передаваться правительству для внутренней вакцинации. Обязательства перед другими странами по поставкам вакцин будут выполнены позднее.

Эксперты предупреждают, что ситуация в Индии серьезно влияет на общемировой тренд в борьбе с пандемией. "Размер Индии будет доминировать над глобальными цифрами - то, как мир будет работать с COVID-19, будет очень зависеть от того, как Индия будет работать с COVID-19", - цитирует The New York Times доктора Раманана Лакшминараяна, директора Центра динамики заболеваний, экономики и политики в Вашингтоне. "Если это не закончится в Индии, на самом деле это еще не конец в мире", - отметил эксперт.