Новости

Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили преждевременным снятием ограничений 06:53
Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона 06:44
Синоптики рассказали об аномально теплой погоде на севере России 06:31
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая 05:35
На Майорке врач продавал туристам фальшивые справки о тестах на COVID 05:33
Кардиохирург поделился легким способом долго жить и не болеть 04:54
В США заявили о готовности снять санкции с Ирана 04:32
Гериатр рассказала, что должно быть в рационе пожилого человека 03:50
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах 03:19
В Белом доме заявили о провале политики Трампа в отношении Ирана 03:10
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая 02:24
В Норвегии 7 человек заболели COVID-19 через 2 месяца после прививки 01:40
Пожар в ковидном госпитале в Индии унес жизни четырех человек 01:28
Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе 00:39
Титул герцога Эдинбургского отойдет принцу Чарльзу 09.04.2021
Число заражений COVID в Турции за сутки превысило 55 тысяч 09.04.2021
В ДНР рассказали о росте дезертирства среди киевских военных 09.04.2021
Пушилин заявил о готовности Украины к масштабной войне в Донбассе 09.04.2021
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 09.04.2021
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 09.04.2021
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 09.04.2021
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 09.04.2021
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 09.04.2021
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 09.04.2021
Прививать иностранцев в России пока не планируют 09.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
10.04.2021 06:53
Рубрика: В мире

Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили преждевременным снятием ограничений

Текст: Ирина Невинная
Индия стала центром вспышки коронавируса, сообщив о рекордных 131 тысяче 968 новых случаях за сутки. "Вирус выходит из-под контроля. Смертность растет, больницы быстро заполняются, а вакцинация в стране отстает от графика", - так оценивают ситуацию журналисты The New York Times.

Рост числа случаев заражения - это резкий разворот для страны, которая первоначально ввела в действие одну из самых строгих в мире систему блокировок и ограничений, и сумела в течение прошлого года сохранить относительно низкий уровень заболеваемости на душу населения. Эксперты в области общественного здравоохранения даже задавались вопросом, может ли Индия иметь некие преимущества, обеспечивающие большую по сравнению с другими странами устойчивость к вирусу, возможно, связанную с ее теплым климатом или более молодым населением.

Фото: iStock
Смертельный штамм COVID-19 вызвал вторую волну эпидемии в Индии

Но все же, пишет издание, в нынешнем всплеске заболеваемости виноваты самоуспокоенность и ошибки властей. После того, как в декабре снизилось количество случаев заболевания, многие индийцы сняли маски и вернулись к обычной жизни. А власти начали действовать так, словно проблема решена: были сняты многие ограничения, в стране разрешили проводить крупные религиозные фестивали и политические митинги.

Новые мутации вируса, возможно, также сыграли свою роль, но страна не проводит достаточного генетического секвенирования, чтобы знать наверняка. Медленная вакцинация в Индии также сдерживается самоуспокоенностью и общественным скептицизмом, считают журналисты The New York Times. При нынешних темпах вакцинации Индии потребуется более двух лет, чтобы привить 70 процентов населения страны.

"Всплеск в Индии является тревожным событием. Огромное количество новых случаев инфицирования создает питательную среду для появления возможных новых вариантов коронавируса, которые могут быть устойчивыми к вакцинам или обладать способностью повторно заражать уже переболевших людей", - констатирует издание, отмечая при этом, что Индия является крупным производителем вакцин, и Институт сыворотки Индии заявил, что практически все его ежедневное производство (около двух миллионов доз) в течение следующих двух месяцев будет передаваться правительству для внутренней вакцинации. Обязательства перед другими странами по поставкам вакцин будут выполнены позднее.

Фото: AP Photo/John Minchillo
Индийский вариант COVID-19 с двойной мутацией выявили в США

Эксперты предупреждают, что ситуация в Индии серьезно влияет на общемировой тренд в борьбе с пандемией. "Размер Индии будет доминировать над глобальными цифрами - то, как мир будет работать с COVID-19, будет очень зависеть от того, как Индия будет работать с COVID-19", - цитирует The New York Times доктора Раманана Лакшминараяна, директора Центра динамики заболеваний, экономики и политики в Вашингтоне. "Если это не закончится в Индии, на самом деле это еще не конец в мире", - отметил эксперт.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая
В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса
Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией