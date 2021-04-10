Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности

Около 38% россиян, имеющих высшее образование, не трудятся по специальности, таковы результаты опроса SuperJob.

Работающих по специальности больше среди тех, кто получает зарплату более 80 тысяч рублей - в этом случае только четверть граждан меняют профессию. Тогда как среди тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц, не работает по специальности более половины - 51%.

И ещё больше - 54% - не работает по специальности среди молодых людей до 24 лет.

Непосредственно по специальности трудятся 40% россиян, ещё 22% работает по смежной специальности.

Опрос проводился 19 марта - 4 апреля 2021 года в 667 населённых пунктах России, во всех федеральных округах. Участвовало 3500 респондентов, имеющих высшее образование и опыт работы.