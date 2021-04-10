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10.04.2021,  
11:06
Текст:  Михаил Русин

Опубликовано видео перехвата российским МиГ-31 самолета ВВС США

В интернете появилось видео, запечатлевшее перехват российским истребителем МиГ-31 американского самолета-разведчика, который двигался по направлению к государственной границе РФ.

Видео опубликовано Министерством обороны России.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Съемки ведутся из кабины пилота. В ролике показано, как МиГ-31 догоняет американский самолет. Его можно рассмотреть в подробностях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали летящую над Тихим океаном и приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. После этого в воздух поднялся истребитель МиГ-31.

Выявленным объектом оказался американский стратегический самолет-разведчик RC-135. МиГ-31 сопроводил его, а когда американский самолет ВВС США повернул от государственной границы РФ, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Особо подчеркивается, что во время полета экипаж российского самолета соблюдал международные правила использования воздушного пространства.

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США
Фото: SPC Emmunuel Samedi / U.S. military / wikimedia.org
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