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10.04.2021 11:46
Рубрика: Общество

Пассажиры рассказали, что им важно в российских поездах

Текст: Владимир Емельяненко

Пассажиры отечественных поездов среди услуг, оказываемых в поездке, важными назвали две - наличие кулеров с водой и горячий качественный кофе. Таков итог последнего опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Фото: iStock
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В целом сайт анализировал структуру питания в пути. Его экспертами было исследовано более 100 тысяч откликов, оставленных пассажирами после поездок. Два главных итога опроса - с питанием давно сложилось разнообразие и выбор, а вот с напитками есть проблемы.

Путешественникам важно, чтобы в поездах были кулеры с горячей и холодной водой и крепкий свежесваренный кофе. При этом многие замечают, что хотелось бы кипяток и холодную воду набирать в свой стакан или в свою бутылку. Приятным бонусом пассажиры называют бутилированную воду, если она входит в стоимость поездки, что, впрочем, по мнению большинства, необязательно. А вот бутылочки воды по 0,25 миллилитров за плату многих участников опроса раздражают по двум причинам - малый объем и завышенная цена.

Кроме того, многие из опрошенных путешественников заметили, что всегда хочется купить в пути хороший не растворимый, в свежесваренный кофе. Еще подавляющему большинству (до 90 процентов) нравится в вагонах наличие вендинговых автоматов, которые предлагают бутерброды и печенье к чаю и кофе. Все без исключения также отмечали важность возможности выбора: купить еду и напитки на свой вкус и отказаться от питания, включенного в стоимость, если оно не нужно или не нравится.

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