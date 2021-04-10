Правительство обновило планы по развитию культуры

Правительство обновило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021-2023 годы. В него входит более 100 контрольных событий. В этом году предстоит завершить реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открыть многофункциональный музейный центр под Гатчиной. Планом предусмотрена масштабная реконструкция театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах.

Значительное внимание уделено развитию библиотечного дела. Не менее 10 процентов изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку. Доля публичных библиотек, подключенных к интернету, к 2023 году составит 83,5 процента, муниципальные библиотеки будут переоснащать по модельному стандарту.

В 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 миллиардов рублей, в 2022 году - более 117, в 2023 году - более 116 миллиардов.