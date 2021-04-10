При стрельбе в штате Миссури один человек погиб, трое получили ранения

Один человек был убит, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в круглосуточном магазине Snappy Mart в Кошкононге, городке с населением около 200 человек на границе Миссури и Арканзаса, сообщает телеканал ABC News.

По данным шерифа округа Орегон Эрика Кинга, подозреваемый вошел в магазин и начал стрелять из пистолета. По счастливой случайности не пострадали несколько свидетелей, находившихся в магазине.

По предварительным данным, подозреваемый и, по крайней мере, одна из жертв знали друг друга. Трое из пострадавших, включая погибшего, были из другого штата. Стрелок, 28-летний житель из Тайера в штат Миссури был арестован спустя четыре часа. Власти не верят в причастность к инциденту других подозреваемых.