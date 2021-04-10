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10.04.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Привиться вакциной "ЭпиВакКорона" все желающие смогут в июне

Текст: Елена Манукиян
Вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" появится в регионах в достаточном объеме к июню. Об этом "Российской газете" сообщили в центре "Вектор".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Мы будем стараться в первую очередь удовлетворить запросы регионов. Сейчас наращиваются объемы ее производства. Уже в июне вакцина будет широко доступна и каких-либо сложностей в ее применении и в обеспечении препаратом медицинских организаций для проведения вакцинации не возникнет", - сказал руководитель екатеринбургского Научно-исследовательского института вирусных инфекций при центре "Вектор" Александр Семёнов.

Он также сообщил, что в апреле будет выпущено 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае производство будет увеличено до 3 млн доз, а в июне - до 5 млн доз в месяц. Сейчас в гражданском обороте несколько сотен тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона".

По словам Семенова, вакцина безопасна и эффективна для людей пожилого возраста, что доказано в ходе открытого клинического исследования ІII-IV фазы среди граждан старше 60 лет. В начале марта применение вакцины "ЭпиВакКорона" у пожилых людей официально разрешил Минздрав. "Поэтому сейчас мы можем смело рекомендовать вакцину "ЭпиВакКорона" в том числе и людям старше 60 лет, тем более что она практически не вызывает никаких побочных эффектов", - подчеркнул Семенов.

В "Векторе" рассказали о принципе вакцинации "ЭпиВакКороной"

В вакцине "ЭпиВакКорона" используется искусственно синтезированный белок-носитель и присоединенные к нему три копии частиц вируса, которые как раз и вызывают иммунный ответ у человека. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 2-3 недели.

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