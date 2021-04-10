Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве

До конца года запланированы работы по капитальному ремонту 1,3 тыс. фасадов жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведение капитального ремонта фасадов начинается при установлении устойчивых положительных температур воздуха, - отметил Бирюков. - Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома".

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя, - пояснил Петр Бирюков. - Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет".

Заместитель мэра подчеркнул, что все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

"В 2021 году запланирован ремонт фасадов 80 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - отметил Петр Бирюков.