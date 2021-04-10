Новости

В Архангельске задержали двух экс-чиновников областной администрации 19:41
Принца Филипа похоронят 17 апреля 19:26
В перевернувшемся в Турции автобусе погибла жительница Хакасии 19:11
Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве 18:56
Еврокомиссия предложила США заморозить взаимные пошлины 17:32
Сбербанк оценил риски новой преступной схемы телефонных мошенников 17:30
Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в РПЛ 16:56
Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол" 16:54
В Госдуме оценили требование Роскомнадздора к Facebook 16:19
В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии 16:10
В акции "Тотального диктанта" принимают участие 60 стран 15:45
Врач-флеболог назвал простой рецепт для профилактики варикоза 15:43
Песков: Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса 15:39
Канцлер Австрии заявил о достижении договоренности по закупке "Спутника V" 15:24
В МИД РФ уточнили данные о пострадавших россиянах в ДТП в Турции 15:15
В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов 15:11
Испытания интраназальной вакцины от коронавируса начнутся осенью 15:01
Мужчины в два раза чаще женщин попадают в реанимацию с COVID-19 14:56
Глава Минздрава сравнил частоту осложнений после коронавируса и гриппа 14:42
Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева 14:39
В Минфине предложили упростить лицензирование коньяка 14:19
МИД призывает отказаться от вмешательства в выборы в Палестине 14:15
В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе 14:04
США усиливают пропаганду на сербском направлении в Косово 14:04
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
10.04.2021 18:56
Рубрика: Власть

Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве

Текст: Ирина Огилько

До конца года запланированы работы по капитальному ремонту 1,3 тыс. фасадов жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу

"Проведение капитального ремонта фасадов начинается при установлении устойчивых положительных температур воздуха, - отметил Бирюков. - Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома".

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя, - пояснил Петр Бирюков. - Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет".

Заместитель мэра подчеркнул, что все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

"В 2021 году запланирован ремонт фасадов 80 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - отметил Петр Бирюков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина
Привиться вакциной "ЭпиВакКорона" все желающие смогут в июне
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом
В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил