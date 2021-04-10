Фестиваль средневековой музыки Musica Mensurata пройдет в Москве

Концерты фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata состоятся с 15 по 22 апреля в соборе святых Петра и Павла в Москве.

Musica Mensurata - единственный в России фестиваль, посвященный музыке средневековых композиторов. Каждый его концерт - своеобразная машина времени, позволяющая погрузиться в мистический мир Средневековья: в уникальной акустике кафедрального собора святых Петра и Павла оживают сочинения X-XIV столетий, которые дошли до нас в манускриптах многовековой давности.

Музыка звучит на редких исторических инструментах - виелах, цитоли, аль-уде, ребеке и многих других, а вокальные произведения исполняются на старинных языках - от латыни до галисийско-португальского. Постоянные гости Musica Mensurata - ведущие российские и зарубежные музыканты, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве.

Главная тема фестиваля этого года - границы и связи между светской и религиозной музыкой. В XIII веке богословы часто цитировали любовные песни в своих трактатах, а придворные музыканты использовали церковные мотивы в светских сочинениях. Так, в средние века музыка оказывалась связующим звеном между церковью и мирской жизнью, - эта мысль пройдет красной нитью через все три концерта фестиваля. Многие из сочинений, которые вошли в афишу, будут исполнены в России впервые.

На концерте-открытии 15 апреля будет звучать придворная музыка выдающихся французских композиторов XII-XIII веков - Гильома де Машо, Филиппа де Витри и Пьера де ла Круа. Помимо вокальных произведений, публике представится уникальная возможность услышать самые ранние из дошедших до нас органных сочинений из итальянских и французских рукописей XIV и XV веков.

Концерт 18 апреля посвящен жанру кантиги - средневековой песенной формы, распространенной в странах Пиренейского полуострова XIII-XIV веков и соединяющей в себе андалусийские, трубадурские и григорианские влияния. Прозвучит музыка короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого и короля Португалии Диниша I, а также сочинения неизвестных авторов.

В этом году исполняется 700 лет со дня смерти великого поэта Данте Алигьери. Именно ему было решено посвятить финальный концерт фестиваля 22 апреля. Создатель "Божественной комедии" в своих произведениях немало писал о музыке и о трубадурах, и сочинения трех из них - Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля - станут основой заключительной программы.

Перед каждым концертом публику ждет вступительное слово худрука фестиваля Данила Рябчикова, крупнейшего российского специалиста по средневековой музыке, музыковеда и просветителя. Он расскажет об особенностях сочинений, которые вошли в программу, о том, как они исполнялась и как воспринимались слушателями много веков назад.

Все три программы фестиваля прозвучат в исполнении Ensemble Labyrinthus, российского ансамбля, основанного в 2010 году и исполняющего средневековую музыку на самых престижных европейских фестивалях и концертных площадках. Среди исполнителей - Данил Рябчиков (цитоль, мавританская гитара), Анастасия Бондарева (вокал, шифони), Евгений Скурат (вокал), Басем Аль-Ашкар (уд), Александр Горбунов (ребек, виела, гиттерн), Дарья Маглеваная (виела) и другие.