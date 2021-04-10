Мошенники обманули дочь Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей

Сотрудники СК по Москве начали доследственную проверку обмана дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Рассказал, что ее персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Такой счёт звонивший и прислал женщине. А она перевела мошенникам более 23 млн рублей.

Об этом обмане стало известно из СМИ, объяснила представитель ведомства. Следователи проверяют информацию и обещают сообщить о результатах.