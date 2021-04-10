Наталья Сергунина: В театрах Москвы появился городской Wi-Fi

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, городской бесплатный беспроводной интернет уже доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в Московском драматическом театре "Модерн" и в детском музыкальном театре "Экспромт". Всего в них установлено 18 точек доступа.

"Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой - для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры", - рассказала Наталья Сергунина.

Кроме культурных площадок и улиц в пределах Садового и Третьего транспортного кольца, бесплатный Wi-Fi доступен в парках и общежитиях вузов. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации.

Справка "РГ"

Чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет СМС с кодом. Далее необходимо нажать на кнопку "Войти в интернет".

Узнать больше о городском Wi-Fi или внести предложения по улучшению его работы можно по телефону службы централизованной технической поддержки: +7 (800) 300-69-89. Всего городская Wi-Fi-сеть насчитывает более 20,2 тысячи точек подключения. Беспроводной интернет есть в библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети "Москино" и киноклубе-музее "Эльдар". В учреждениях культуры действует свыше 3,8 тысячи точек доступа. Также Wi-Fi работает в 45 столичных парках. Еще около 11,6 тысячи точек подключения находятся в 162 корпусах студенческих общежитий 32 вузов.