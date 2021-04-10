Названы самые "банановые" города России

В этом году россияне потратили на онлайн покупку бананов в девять раз больше денег, чем годом ранее. Где спрос на этот фрукт вырос сильнее всего, выяснил федеральный сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет". Исследование приурочено к Международному Дню банана, который отмечается 10 апреля.

Аналитики использовали данные о количестве покупок в городах-миллионниках с января по апрель в 2020 и 2021 годах. В выборку вошло более полутора миллионов заказов. Средняя цена в базе сервиса - 94 рубля за килограмм. Сюда входят бананы как в упаковке (включая сушеные), так и на развес.

Итак, в первые четыре месяца 2020-го клиенты "СберМаркета" потратили на бананы около 6,5 миллиона рублей. За аналогичный период 2021 года расходы увеличились почти в девять раз - до 56,5 миллиона. Это связано с ростом спроса на доставку продуктов.

За весь прошлый год россияне купили через сервис более одной тысячи тонн бананов, что обошлось в сумму свыше 81 миллиона рублей. Заказы делались не только на дом, но и в офисы, на заводы и даже на морские суда.

В начале 2020-го по количеству онлайн-покупок бананов лидировали Москва, Краснодар, Московская область и Новосибирск. Сейчас столица по-прежнему вне конкуренции - число заказов выросло в восемь раз "год к году". Сохранило свое третье место и Подмосковье. А вот на вторую строчку рейтинга вышел Санкт-Петербург. Там покупать бананы с доставкой стали почти в 16 раз чаще. За ним следует Екатеринбург с девятикратным ростом.

Также аналитики заметили, что в некоторых регионах бананы стали попадать в онлайн-корзину реже, чем в 2020-м, - хотя в целом число заказов на продукты с доставкой там увеличилось. Наиболее явно это проявилось в Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. В то же время в Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Перми заказы, куда входят бананы, стали попадаться в полтора-два раза чаще.

Справка "РГ"

День банана отмечается 10 апреля. Праздник неофициальный и восходит к довольно условной дате из истории Лондона. С точки зрения ботаники банан - это многосемянная ягода с толстой шкуркой. Желтые бананы, привычные российскому потребителю - это культурный сорт, выбранный для дистрибуции за вкус, мякоть и отсутствие семян. Такие растения не могут существовать вне плантаций. Самые крупные производители бананов - Индия, Китай и Индонезия. Ведущие экспортеры - Эквадор и Коста-Рика.