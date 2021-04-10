Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол"

Электродепо "Сокол" обслуживает поезда Замоскворецкой линии столичного метрополитена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, осмотревшего его сегодня после реконструкции, теперь это по сути целый завод по обслуживанию подвижного состава подземки.

"Реконструкция электродепо "Сокол" практически удвоила его мощности, - пояснил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. - К 24 существующим канавам для отстоя и обслуживания поездов добавилось еще 22. В результате обновленное депо сможет принимать на ночной отстой 30 поездов вместо 15. Увеличены и мощности для ремонта подвижных составов - со 180 до 252 составов в год".

Заммэра отметил, что благодаря расширению мощностей в депо "Сокол" создано порядка 100 новых рабочих мест. Всего в нем будет работать более 1100 человек.

Но и на этом город не намерен останавливаться. "На втором этапе будут реконструированы действующие корпуса морально и физически уже устаревшие. В целом, конечно, это дает возможность нормально работать обслуживающему персоналу, отдыхать бригадам в административно-бытовых корпусах, делать качественный ремонт подвижного состава и обеспечить безопасность, качество обслуживания москвичей", - сказал глава города.

За последние годы в Москве построено и реконструировано 11 таких заводов. В планах развития метро на ближайшие годы, по словам мэра, строительство и реконструкция еще шести электродепо. "Москвичи, наверное, не задумываются, когда заходят утром в помытые, чистые, опрятные вагоны метрополитена, которые всю ночь для них готовят службы вот в таких депо, проводя там текущие работы, капитальные ремонтные работы, делая санитарную обработку так, чтобы в течение дня все это работало как часы", - сказал Собянин.