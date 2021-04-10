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10.04.2021 14:59
Рубрика: Общество

В Калуге нормы ГТО сдавали на "космических станциях"

Текст: Елена Шулепова
Накануне 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в российских регионах проходит акция "От знака ГТО к полету в космос" федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
Фото: Ирина Овсянкина Фото: Ирина Овсянкина
Фото: Ирина Овсянкина

В Калуге капитаном одной из спортивных команд школьники выбрали прапраправнучку Константина Циолковского 11-летнюю Викторию Доронину. А другую команду возглавила Александра Павлишак. В 14 лет девочка уже реализовала несколько проектов космической направленности.
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Праздничную сдачу нормативов ГТО организовали в парке Циолковского рядом с музеем космонавтики. Она проходила в виде игры под названием "Юный космонавт". Ребятам надо было пройти квест, выполняя тесты комплекса ГТО на различных космических станциях. На каждой из них - члены команды получали кусочек пазла. В конце игры из них они собрали картинку. В зависимости от результатов получили знаки отличия ГТО.

"Я проверила свои силы, получила большое удовольствие! Мне понравились задания на станциях, атмосфера праздника, - поделилась впечатлениями с "РГ" Вика. Она сдала все нормы ГТО. За наклоны получила "серебро", а за прыжки в длину с места - "золото". А вообще Вика увлекается танцами.

А Саша Павлишак - физикой, историей космоса, собирает коллекцию автографов космонавтов. Сейчас девочка работает над проектом экскурсии "Калуга космическая" на английском языке. Имеет первый взрослый разряд по легкой атлетике, золотой знак отличия ГТО 3 ступени.

И останавливаться на достигнутом не собирается - намерена выполнить нормативы комплекса ГТО в 4 возрастной ступени. "Я считаю, что таких праздников должно быть как можно больше. Спорт - часть моей жизни, - улыбается Саша.

Каждый участник "космического" квеста получил сертификат участника игры "Юный космонавт" с портретом Гагарина. Их вручал посол ГТО от Калужской области, мастер спорта международного класса в прыжках на лыжах с трамплина, чемпион России Валерий Кобелев. Он провел с ребятами "зарядку чемпиона", по его словам, именно так он готовился к Олимпиаде.

Фото: Ирина Белова/РГ
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А в Самаре завтра, 11 апреля, в музейно-выставочном центре "Самара космическая" пройдет вручение знаков отличия комплекса "Готов к труду и обороне" тем, кто выполнил нормативы на золотой знак в 2020 году. Главная цель всех этих мероприятий - популяризация спортивного образа жизни и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Кстати, Юрий Гагарин свой золотой значок ГТО получил еще в ремесленном удилище. Константин Циолковский также с детства занимался физкультурой. А в 45 лет освоил велосипед и катался в калужском бору. А плавание и коньки - всегда были важной частью его жизни. Даже в инсталляции Музея истории космонавтики, где Циолковский как бы парит в космосе, он - на коньках.

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