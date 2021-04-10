Дым от пожаров в Китае накрыл Приамурье

Жители Амурской области жалуются на запах дыма. По информации региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы, в лесах соседнего Китая сейчас зафиксировано более 1000 возгораний, южный ветер принес дым от них в Благовещенск и другие граничащие с КНР российские населенные пункты, сообщает региональное министерство лесного хозяйства на своей странице в Instagram.

13 термических аномалий утром были зарегистрированы в Амурской области - в Архаринском, Тамбовском, Белогорском, Завитинском, Ивановском, Ромненском районах, но, как отмечается, на задымленность они не влияют.

В Архаринском районе сейчас тушат природный пожар 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы, задействовано три единицы техники. Предполагается, что это мог быть поджог.

Между тем, вчера особый противопожарный режим введен на территории 20 муниципальных образований другого дальневосточного региона - Приморского края. По данным, полученным со спутника, на утро субботы там выявлены 33 термоточки в Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Спасском, Хасанском районах.