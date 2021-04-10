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10.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

В Чите "Тотальный диктант" написали больше 400 человек

Текст: Анна Бондаренко

В Чите завершился "Тотальный диктант". Он проводился на 12 площадках, и, как подсчитали организаторы, проверить свои знания русского языка пришли 430 человек, сообщил представитель пресс-службы правительства Забайкальского края.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Диктором на одной из площадок стала заместитель председателя регионального правительства Татьяна Цымпилова.

"Думаю, что таких акций должно быть больше. В век информационных технологий и упрощения способов общения, скорости жизни, нужно вспоминать особенности и всю красоту родного языка", - сказала она, добавив, что текст показался ей очень сложным, хотя некоторые участники акции говорили обратное. Напомним, что автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал Дмитрий Глуховский.

В этом году к "Тотальному диктанту" присоединилось 750 городов в 60 странах, среди которых Индия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу и другие. В России площадки организованы в 550 городах. Чтобы написать диктант очно, необходимо было пройти регистрацию на сайте акции.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Акция "Тотальный диктант"

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