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10.04.2021 06:14
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае подросток упал в шахту лифта и сломал ребра

Текст: Анна Бондаренко

Вечером в пятницу в заброшенном здании мясокомбината по улице Радищева в Комсомольске-на-Амуре 14-летний подросток упал в шахту лифта, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Сейчас мальчик находится в реанимации с кататравмой, то есть травмой, полученной при падении с высоты, у него сломаны ребра, ушибы внутренних органов.

СК и прокуратура начали проверку после обрушения лифта с людьми в Чите

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, во время которой даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и органов местного самоуправления относительно ограничения доступа в заброшенные объекты.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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