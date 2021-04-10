В Хабаровском крае подросток упал в шахту лифта и сломал ребра

Вечером в пятницу в заброшенном здании мясокомбината по улице Радищева в Комсомольске-на-Амуре 14-летний подросток упал в шахту лифта, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Сейчас мальчик находится в реанимации с кататравмой, то есть травмой, полученной при падении с высоты, у него сломаны ребра, ушибы внутренних органов.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, во время которой даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и органов местного самоуправления относительно ограничения доступа в заброшенные объекты.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.