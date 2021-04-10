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10.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за сутки подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2006
  • 2 Санкт-Петербург 699
  • 3 Московская область 587
  • 4 Нижегородская область 245
  • 5 Ростовская область 240
  • 6 Самарская область 201
  • 7 Воронежская область 190
  • 8 Иркутская область 160
  • 9 Саратовская область 147
  • 10 Свердловская область 126
  • 11 Красноярский край 120
  • 12 Челябинская область 120
  • 13 Волгоградская область 116
  • 14 Пермский край 110
  • 15 Краснодарский край 107
  • 16 Пензенская область 102
  • 17 Республика Башкортостан 102
  • 18 Ставропольский край 97
  • 19 Тверская область 93
  • 20 Республика Крым 91
  • 21 Ленинградская область 89
  • 22 Ярославская область 87
  • 23 Тульская область 87
  • 24 Новосибирская область 87
  • 25 Ульяновская область 86
  • 26 Брянская область 85
  • 27 Белгородская область 85
  • 28 Алтайский край 85
  • 29 Курская область 83
  • 30 Оренбургская область 82
  • 31 Кировская область 81
  • 32 Тамбовская область 80
  • 33 Липецкая область 80
  • 34 Архангельская область 79
  • 35 Астраханская область 77
  • 36 Вологодская область 77
  • 37 Удмуртская Республика 74
  • 38 Псковская область 70
  • 39 Владимирская область 70
  • 40 Омская область 69
  • 41 Республика Карелия 68
  • 42 Ханты-Мансийский автономный округ 68
  • 43 Ивановская область 63
  • 44 Республика Коми 61
  • 45 Орловская область 57
  • 46 Калужская область 57
  • 47 Кемеровская область 56
  • 48 Тюменская область 52
  • 49 Мурманская область 51
  • 50 Калининградская область 51
  • 51 Рязанская область 51
  • 52 Забайкальский край 47
  • 53 Республика Бурятия 46
  • 54 Приморский край 46
  • 55 Новгородская область 45
  • 56 Республика Дагестан 44
  • 57 Республика Чувашия 43
  • 58 Курганская область 41
  • 59 Хабаровский край 41
  • 60 Костромская область 40
  • 61 Смоленская область 36
  • 62 Республика Татарстан 36
  • 63 Республика Мордовия 35
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 35
  • 65 Севастополь 33
  • 66 Республика Саха (Якутия) 28
  • 67 Томская область 22
  • 68 Сахалинская область 21
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
  • 70 Республика Хакасия 18
  • 71 Республика Марий Эл 18
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 15
  • 73 Амурская область 15
  • 74 Республика Адыгея 13
  • 75 Камчатский край 12
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 77 Чеченская Республика 10
  • 78 Республика Калмыкия 8
  • 79 Республика Алтай 7
  • 80 Республика Ингушетия 7
  • 81 Магаданская область 1
  • 82 Еврейская автономная область 1
  • 83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 632 688 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Магаданская область , Республика Тыва 0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 402 смерти:
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 31
  • Ростовская область 25
  • Самарская область 24
  • Свердловская область 16
  • Московская область 14
  • Воронежская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Нижегородская область 12
  • Алтайский край 12
  • Тульская область 10
  • Красноярский край 10
  • Челябинская область 9
  • Владимирская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Тверская область 6
  • Липецкая область 5
  • Мурманская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Пермский край 5
  • Саратовская область 5
  • Тюменская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Ленинградская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Пензенская область 4
  • Белгородская область 3
  • Курская область 3
  • Рязанская область 3
  • Смоленская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Калининградская область 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Оренбургская область 3
  • Томская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Омская область 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Брянская область 1
  • Орловская область 1
  • Ярославская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кемеровская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 102 649 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 579 человек:
  • Москва 1646
  • Санкт-Петербург 953
  • Московская область 541
  • Нижегородская область 303
  • Самарская область 213
  • Воронежская область 207
  • Ростовская область 205
  • Республика Башкортостан 190
  • Белгородская область 181
  • Иркутская область 165
  • Саратовская область 143
  • Свердловская область 135
  • Пермский край 132
  • Липецкая область 131
  • Челябинская область 127
  • Псковская область 117
  • Ивановская область 116
  • Тамбовская область 115
  • Курская область 114
  • Ульяновская область 114
  • Кировская область 113
  • Волгоградская область 111
  • Новосибирская область 109
  • Пензенская область 107
  • Брянская область 106
  • Тульская область 105
  • Тверская область 102
  • Приморский край 102
  • Архангельская область 98
  • Ленинградская область 94
  • Ставропольский край 94
  • Алтайский край 92
  • Омская область 91
  • Красноярский край 89
  • Республика Крым 85
  • Астраханская область 85
  • Владимирская область 83
  • Республика Карелия 80
  • Ярославская область 79
  • Орловская область 77
  • Карачаево-Черкесская Республика 77
  • Республика Бурятия 75
  • Республика Татарстан 74
  • Удмуртская Республика 74
  • Вологодская область 73
  • Новгородская область 72
  • Ханты-Мансийский автономный округ 72
  • Забайкальский край 71
  • Калужская область 68
  • Калининградская область 66
  • Рязанская область 65
  • Тюменская область 65
  • Республика Коми 62
  • Краснодарский край 59
  • Кабардино-Балкарская Республика 56
  • Оренбургская область 56
  • Костромская область 54
  • Курганская область 53
  • Кемеровская область 53
  • Хабаровский край 49
  • Республика Дагестан 40
  • Мурманская область 39
  • Республика Мордовия 39
  • Томская область 38
  • Амурская область 36
  • Республика Чувашия 35
  • Смоленская область 31
  • Республика Марий Эл 30
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 29
  • Республика Северная Осетия - Алания 28
  • Республика Саха (Якутия) 26
  • Республика Адыгея 24
  • Севастополь 22
  • Камчатский край 22
  • Республика Тыва 21
  • Республика Калмыкия 15
  • Чеченская Республика 14
  • Сахалинская область 14
  • Республика Ингушетия 12
  • Республика Хакасия 10
  • Республика Алтай 4
  • Магаданская область 3
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 258 279

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