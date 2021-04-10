За сутки в России подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах

В России за сутки подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2006
- 2 Санкт-Петербург 699
- 3 Московская область 587
- 4 Нижегородская область 245
- 5 Ростовская область 240
- 6 Самарская область 201
- 7 Воронежская область 190
- 8 Иркутская область 160
- 9 Саратовская область 147
- 10 Свердловская область 126
- 11 Красноярский край 120
- 12 Челябинская область 120
- 13 Волгоградская область 116
- 14 Пермский край 110
- 15 Краснодарский край 107
- 16 Пензенская область 102
- 17 Республика Башкортостан 102
- 18 Ставропольский край 97
- 19 Тверская область 93
- 20 Республика Крым 91
- 21 Ленинградская область 89
- 22 Ярославская область 87
- 23 Тульская область 87
- 24 Новосибирская область 87
- 25 Ульяновская область 86
- 26 Брянская область 85
- 27 Белгородская область 85
- 28 Алтайский край 85
- 29 Курская область 83
- 30 Оренбургская область 82
- 31 Кировская область 81
- 32 Тамбовская область 80
- 33 Липецкая область 80
- 34 Архангельская область 79
- 35 Астраханская область 77
- 36 Вологодская область 77
- 37 Удмуртская Республика 74
- 38 Псковская область 70
- 39 Владимирская область 70
- 40 Омская область 69
- 41 Республика Карелия 68
- 42 Ханты-Мансийский автономный округ 68
- 43 Ивановская область 63
- 44 Республика Коми 61
- 45 Орловская область 57
- 46 Калужская область 57
- 47 Кемеровская область 56
- 48 Тюменская область 52
- 49 Мурманская область 51
- 50 Калининградская область 51
- 51 Рязанская область 51
- 52 Забайкальский край 47
- 53 Республика Бурятия 46
- 54 Приморский край 46
- 55 Новгородская область 45
- 56 Республика Дагестан 44
- 57 Республика Чувашия 43
- 58 Курганская область 41
- 59 Хабаровский край 41
- 60 Костромская область 40
- 61 Смоленская область 36
- 62 Республика Татарстан 36
- 63 Республика Мордовия 35
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 35
- 65 Севастополь 33
- 66 Республика Саха (Якутия) 28
- 67 Томская область 22
- 68 Сахалинская область 21
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
- 70 Республика Хакасия 18
- 71 Республика Марий Эл 18
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 15
- 73 Амурская область 15
- 74 Республика Адыгея 13
- 75 Камчатский край 12
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 77 Чеченская Республика 10
- 78 Республика Калмыкия 8
- 79 Республика Алтай 7
- 80 Республика Ингушетия 7
- 81 Магаданская область 1
- 82 Еврейская автономная область 1
- 83 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 632 688 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Магаданская область , Республика Тыва 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 402 смерти:
- Москва 53
- Санкт-Петербург 31
- Ростовская область 25
- Самарская область 24
- Свердловская область 16
- Московская область 14
- Воронежская область 12
- Краснодарский край 12
- Нижегородская область 12
- Алтайский край 12
- Тульская область 10
- Красноярский край 10
- Челябинская область 9
- Владимирская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Тверская область 6
- Липецкая область 5
- Мурманская область 5
- Псковская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Пермский край 5
- Саратовская область 5
- Тюменская область 5
- Новосибирская область 5
- Ленинградская область 4
- Волгоградская область 4
- Пензенская область 4
- Белгородская область 3
- Курская область 3
- Рязанская область 3
- Смоленская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Калининградская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Оренбургская область 3
- Томская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Омская область 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Брянская область 1
- Орловская область 1
- Ярославская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кемеровская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 102 649 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 579 человек:
- Москва 1646
- Санкт-Петербург 953
- Московская область 541
- Нижегородская область 303
- Самарская область 213
- Воронежская область 207
- Ростовская область 205
- Республика Башкортостан 190
- Белгородская область 181
- Иркутская область 165
- Саратовская область 143
- Свердловская область 135
- Пермский край 132
- Липецкая область 131
- Челябинская область 127
- Псковская область 117
- Ивановская область 116
- Тамбовская область 115
- Курская область 114
- Ульяновская область 114
- Кировская область 113
- Волгоградская область 111
- Новосибирская область 109
- Пензенская область 107
- Брянская область 106
- Тульская область 105
- Тверская область 102
- Приморский край 102
- Архангельская область 98
- Ленинградская область 94
- Ставропольский край 94
- Алтайский край 92
- Омская область 91
- Красноярский край 89
- Республика Крым 85
- Астраханская область 85
- Владимирская область 83
- Республика Карелия 80
- Ярославская область 79
- Орловская область 77
- Карачаево-Черкесская Республика 77
- Республика Бурятия 75
- Республика Татарстан 74
- Удмуртская Республика 74
- Вологодская область 73
- Новгородская область 72
- Ханты-Мансийский автономный округ 72
- Забайкальский край 71
- Калужская область 68
- Калининградская область 66
- Рязанская область 65
- Тюменская область 65
- Республика Коми 62
- Краснодарский край 59
- Кабардино-Балкарская Республика 56
- Оренбургская область 56
- Костромская область 54
- Курганская область 53
- Кемеровская область 53
- Хабаровский край 49
- Республика Дагестан 40
- Мурманская область 39
- Республика Мордовия 39
- Томская область 38
- Амурская область 36
- Республика Чувашия 35
- Смоленская область 31
- Республика Марий Эл 30
- Ямало-Ненецкий автономный округ 29
- Республика Северная Осетия - Алания 28
- Республика Саха (Якутия) 26
- Республика Адыгея 24
- Севастополь 22
- Камчатский край 22
- Республика Тыва 21
- Республика Калмыкия 15
- Чеченская Республика 14
- Сахалинская область 14
- Республика Ингушетия 12
- Республика Хакасия 10
- Республика Алтай 4
- Магаданская область 3
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 258 279