За сутки в России подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах

В России за сутки подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2006

2 Санкт-Петербург 699

3 Московская область 587

4 Нижегородская область 245

5 Ростовская область 240

6 Самарская область 201

7 Воронежская область 190

8 Иркутская область 160

9 Саратовская область 147

10 Свердловская область 126

11 Красноярский край 120

12 Челябинская область 120

13 Волгоградская область 116

14 Пермский край 110

15 Краснодарский край 107

16 Пензенская область 102

17 Республика Башкортостан 102

18 Ставропольский край 97

19 Тверская область 93

20 Республика Крым 91

21 Ленинградская область 89

22 Ярославская область 87

23 Тульская область 87

24 Новосибирская область 87

25 Ульяновская область 86

26 Брянская область 85

27 Белгородская область 85

28 Алтайский край 85

29 Курская область 83

30 Оренбургская область 82

31 Кировская область 81

32 Тамбовская область 80

33 Липецкая область 80

34 Архангельская область 79

35 Астраханская область 77

36 Вологодская область 77

37 Удмуртская Республика 74

38 Псковская область 70

39 Владимирская область 70

40 Омская область 69

41 Республика Карелия 68

42 Ханты-Мансийский автономный округ 68

43 Ивановская область 63

44 Республика Коми 61

45 Орловская область 57

46 Калужская область 57

47 Кемеровская область 56

48 Тюменская область 52

49 Мурманская область 51

50 Калининградская область 51

51 Рязанская область 51

52 Забайкальский край 47

53 Республика Бурятия 46

54 Приморский край 46

55 Новгородская область 45

56 Республика Дагестан 44

57 Республика Чувашия 43

58 Курганская область 41

59 Хабаровский край 41

60 Костромская область 40

61 Смоленская область 36

62 Республика Татарстан 36

63 Республика Мордовия 35

64 Кабардино-Балкарская Республика 35

65 Севастополь 33

66 Республика Саха (Якутия) 28

67 Томская область 22

68 Сахалинская область 21

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 20

70 Республика Хакасия 18

71 Республика Марий Эл 18

72 Республика Северная Осетия-Алания 15

73 Амурская область 15

74 Республика Адыгея 13

75 Камчатский край 12

76 Карачаево-Черкесская Республика 12

77 Чеченская Республика 10

78 Республика Калмыкия 8

79 Республика Алтай 7

80 Республика Ингушетия 7

81 Магаданская область 1

82 Еврейская автономная область 1

83 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 632 688 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Магаданская область , Республика Тыва 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 402 смерти: Москва 53

Санкт-Петербург 31

Ростовская область 25

Самарская область 24

Свердловская область 16

Московская область 14

Воронежская область 12

Краснодарский край 12

Нижегородская область 12

Алтайский край 12

Тульская область 10

Красноярский край 10

Челябинская область 9

Владимирская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Тверская область 6

Липецкая область 5

Мурманская область 5

Псковская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Пермский край 5

Саратовская область 5

Тюменская область 5

Новосибирская область 5

Ленинградская область 4

Волгоградская область 4

Пензенская область 4

Белгородская область 3

Курская область 3

Рязанская область 3

Смоленская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Калининградская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Оренбургская область 3

Томская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Ивановская область 2

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Республика Алтай 2

Омская область 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Брянская область 1

Орловская область 1

Ярославская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кемеровская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 102 649 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 579 человек: Москва 1646

Санкт-Петербург 953

Московская область 541

Нижегородская область 303

Самарская область 213

Воронежская область 207

Ростовская область 205

Республика Башкортостан 190

Белгородская область 181

Иркутская область 165

Саратовская область 143

Свердловская область 135

Пермский край 132

Липецкая область 131

Челябинская область 127

Псковская область 117

Ивановская область 116

Тамбовская область 115

Курская область 114

Ульяновская область 114

Кировская область 113

Волгоградская область 111

Новосибирская область 109

Пензенская область 107

Брянская область 106

Тульская область 105

Тверская область 102

Приморский край 102

Архангельская область 98

Ленинградская область 94

Ставропольский край 94

Алтайский край 92

Омская область 91

Красноярский край 89

Республика Крым 85

Астраханская область 85

Владимирская область 83

Республика Карелия 80

Ярославская область 79

Орловская область 77

Карачаево-Черкесская Республика 77

Республика Бурятия 75

Республика Татарстан 74

Удмуртская Республика 74

Вологодская область 73

Новгородская область 72

Ханты-Мансийский автономный округ 72

Забайкальский край 71

Калужская область 68

Калининградская область 66

Рязанская область 65

Тюменская область 65

Республика Коми 62

Краснодарский край 59

Кабардино-Балкарская Республика 56

Оренбургская область 56

Костромская область 54

Курганская область 53

Кемеровская область 53

Хабаровский край 49

Республика Дагестан 40

Мурманская область 39

Республика Мордовия 39

Томская область 38

Амурская область 36

Республика Чувашия 35

Смоленская область 31

Республика Марий Эл 30

Ямало-Ненецкий автономный округ 29

Республика Северная Осетия - Алания 28

Республика Саха (Якутия) 26

Республика Адыгея 24

Севастополь 22

Камчатский край 22

Республика Тыва 21

Республика Калмыкия 15

Чеченская Республика 14

Сахалинская область 14

Республика Ингушетия 12

Республика Хакасия 10

Республика Алтай 4

Магаданская область 3

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 258 279