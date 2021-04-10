Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона. Члены кабмина будут исполнять свои полномочия до того, как будет сформировано новое правительство.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном Алексеем Русских. Документ опубликован на сайте правительства Ульяновской области. Заместители губернатора и его первый заместитель, назначенные на срок полномочий предыдущего главы региона, продолжат работу.

Как уже писала "РГ", в четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о решении уйти в отставку. В тот же день президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексея Русских. В пятницу полпред президента в ПФО Игорь Комарова представил Русских членам правительства Ульяновской области.