Акушерку в Красноярском крае отдадут под суд за смерть новорожденной

Главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии направил в прокуратуру уголовное дело 59-летней медработницы. Ее обвиняют в "причинении смерти новорожденному ребенку по неосторожности". Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, проинформировали в СК.

Как полагают сыщики, акушерка вмешалась в процесс родов, не обеспечив безопасность младенца при оказании медицинской помощи - то есть нарушила должностную инструкцию. В результате девочка умерла от родовой травмы.

Экспертные исследования помогли установить обстоятельства преступления. Однако медработница так и не признала свою вину.

После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы дела будут направлены в суд.