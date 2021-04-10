В Красноярске арестовали экс-главу регионального центра стандартизации

В Красноярске МВД задержало бывшего руководителя краевого центра стандартизации, метрологии и испытаний. Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия - подозреваемый заключен под стражу до 30 мая.

Как рассказали в МВД, против бывшего руководителя бюджетной организации возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 4 лет.

По материалам, собранным региональным УФСБ, подозреваемый пять лет назад заключил договор с аффилированной с бюджетным учреждением организацией для закупки оборудования, а в 2020 году снова приобрел уже не представлявшую ценности установку по завышенной цене.

В результате учреждению был причинен ущерб на 765 тысяч рублей.