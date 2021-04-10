Новости

Эксперт подсчитал справедливую цену за электроэнергию для населения 12:40
В Новосибирске возбудили дело против директора управления капстроительства 12:27
В Японии зафиксировали сразу пять землетрясений 12:18
В Красноярске арестовали экс-главу регионального центра стандартизации 12:04
Главную роль в пятом "Индиане Джонсе" сыграет Фиби Уоллер-Бридж 11:50
Правительство обновило планы по развитию культуры 11:47
Пассажиры рассказали, что им важно в российских поездах 11:46
25-летняя актриса Ина Мария Бартайте погибла в Литве 11:39
Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности 11:26
В России за сутки зафиксировано семь лесных пожаров 11:18
Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство в отставку 11:17
Оперштаб: еще 1646 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на востоке Явы в Индонезии 11:09
ВШЭ: COVID-19 не даст экономике выйти из кризиса в 2021 году 11:01
Китай одобрил третью вакцину для клинических испытаний 10:41
Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на медицину и образование в регионах 10:38
Наталья Сергунина: В театрах Москвы появился городской Wi-Fi 10:00
Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной 09:35
Всех жителей Сан-Марино привили "Спутником V" 09:04
Гинцбург рассчитывает на бессрочный иммунитет от "Спутника V" 08:50
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом 07:59
Россиянка Авсарагова дебютировала в Bellator победой нокаутом 07:55
Овечкин сократил отставание от Дионна до четырех шайб 07:42
Новую вспышку COVID-19 в Индии объяснили ранним снятием ограничений 06:53
Назван способ защитить себя от "подслушивания" смартфона 06:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
10.04.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

В Красноярске арестовали экс-главу регионального центра стандартизации

В Красноярске МВД задержало бывшего руководителя краевого центра стандартизации, метрологии и испытаний. Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия - подозреваемый заключен под стражу до 30 мая.

Чиновника стройнадзора задержали в Красноярске по делу о крупной взятке

Как рассказали в МВД, против бывшего руководителя бюджетной организации возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 4 лет.

По материалам, собранным региональным УФСБ, подозреваемый пять лет назад заключил договор с аффилированной с бюджетным учреждением организацией для закупки оборудования, а в 2020 году снова приобрел уже не представлявшую ценности установку по завышенной цене.

В результате учреждению был причинен ущерб на 765 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на медицину и образование в регионах
За сутки в России подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа