В Дагестане по делу о взятках арестовали пять сотрудников Ространснадзора

Следственный комитет по СКФО сообщил о возбуждении уголовного дела о получении взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере в отношении начальника территориального управления Ространснадзора и 12 его сотрудников.

По данному уголовному делу задержаны десять человек, пятеро из них арестованы решением суда. В отношении остальных пяти решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, сотрудники Ространснадзора Дагестана в помещении стационарного поста весового контроля на федеральной автодороге Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала получали взятки от лиц, осуществлявших грузовые перевозки. Мзду сотрудники ведомства требовали за беспрепятственный проезд без проведения весового контроля.

Общая сумма взяток составила более миллиона рублей.

В домах задержанных прошли обыски. Были обнаружены и изъяты денежные средства в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.