В Дагестане туристка погибла в сорвавшейся в пропасть машине

Трагический инцидент произошел в Гунибском районе Дагестана. Туристов из Краснодарского края и Ростовской области приехали полюбоваться местными достопримечательностями. Для езды по горным серпантинам они наняли местного водителя на автомобиле УАЗ.

На одном из опасных участков водитель не справился с управлением, и машина упала с обрыва.

Как сообщает МВД Дагестана, в результате происшествия 24-летняя жительница Краснодарского края от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водитель, двое жителей Ростовской области и турист из Краснодарского края госпитализированы в местную больницу.

Их состояние в данный момент оценивается как средней тяжести.