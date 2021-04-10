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10.04.2021 17:39
Рубрика: Спорт

В Ставрополе футбольный матч ПФЛ прервали из-за тумана

Текст: Михаил Сухарев
Из-за тумана зрители не видели голы, а ориентировались только по звуку. Фото: YouTube-канал ПФК "Динамо Ставрополь" Из-за тумана зрители не видели голы, а ориентировались только по звуку. Фото: YouTube-канал ПФК "Динамо Ставрополь"
Из-за тумана зрители не видели голы, а ориентировались только по звуку. Фото: YouTube-канал ПФК "Динамо Ставрополь"

Матч футбольного клуба "Динамо Ставрополь" против ФК Ессентуки в рамках Первенства ПФЛ группы 1 пришлось остановить через 20 минут после начала. Причиной стал густой туман, из-за которого игроки не могли увидеть даже друг друга, не говоря уже о судьях и зрителях.

Фото: iStock
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- Полчаса отыграли и прервались. Матч остановили на 20 минут, туман висит, ничего не видно. Потом решили продолжить, - рассказал корреспонденту "РГ" пресс-атташе "Динамо Ставрополь" Алексей Бирюков.

При этом на стадионе присутствовали несколько сотен зрителей, которые о происходящем на поле узнавали только из объявлений диктора.

- Судя по крикам футболистов Ессентуков, счет сравнялся, - отметил комментатор в середине второго тайма. - Объявили, что забил Глеб Бурков, возможно, это и так.

Футболистам, несмотря на погоду, удалось закончить игру, к концу встречи туман даже немного рассеялся. Матч команды завершили вничью со счетом 2:2.

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