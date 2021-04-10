Синоптики рассказали об аномально теплой погоде на севере России

Синоптики пообещали аномально теплую погоду жителям сразу нескольких регионов России. На востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Уральского температура воздуха будет выше нормы на 10-16 градусов.

"Там невероятно высокая температура, но касается это именно почти полярных регионов", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Салехарде воздух прогреется до плюс 4 градусов. И такая температура продержится до середины следующей недели.

На Таймыре отклонения от нормы будут достигать 16 градусов. Там столбики термометров поднимутся до отметки 0 градусов. "Это настоящая весна. Фантастическая", - цитирует Вильфанда ТАСС.