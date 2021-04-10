В Архангельске задержали двух экс-чиновников областной администрации

В Архангельске задержали двух бывших сотрудников областной администрации, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, еще в 2019 году оба чиновника обеспечили аффилированной ими коммерческой организации победу в открытом конкурсе на заключение контракта с начальной ценой 35 миллионов рублей. Дело касалось корректировки проектной документации лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова.

Первоначально в конкурсе одержала победу совсем другая организация, однако ей были созданы такие условия, при которых исполнение госконтракта стало невыполнимым, и директор организации был вынужден отказаться от госконтракта. После этого был проведен повторный конкурс, в котором победителем была названа уже аффилированная чиновниками организация.

Размер причиненного действиями чиновников ущерба оценивается в сумму выше 4,5 миллиона рублей. Идет следствие, проведены обыски.