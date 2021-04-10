В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе

Со стрельбой в воздух из травматического пистолета прошла в Северной столице одна из свадеб. Инцидент произошел накануне, во время движения свадебного кортежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ ВМД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция остановила для проверки несколько автомобилей, среди которых были два Mercedes и BMW. Предполагаемый стрелок задержан и доставлен в отдел полиции. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из травматического пистолета. Оружие изъято.

Установлена личность нарушителя. Им оказался 34-летний уроженец закавказского государства, являющийся генеральным директором строительной компании. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).