Они полетели в космос на десять лет раньше Гагарина

В центре Астрахани появился необычный арт-объект. Он посвящен Дезику и Цыгану - первым в мире собакам, полетевшими в космос. Астраханцы решили увековечить их память - так в городе появилась эта картина-граффити.

Почему именно астраханцы? Дело в том, что эпохальное событие произошло 70 лет назад на астраханском полигоне Капустин Яр. Правда, подвиг Дезика и Цыгана через девять лет затмили Белка и Стрелка, которые не только успешно вышли на орбиту, но и облетели вокруг Земли.

Белку и Стрелку увековечили на открытках, плакатах, конфетных обертках и почтовых марках. А Дезик и Цыган остались только в статьях научных журналов. Несправедливость исправили астраханские художники.

"Мы решили сделать подарок городу: нарисовать астраханских космособак - пускай все про них узнают, - рассказала один из авторов проекта, стрит-художник Варвара Долматова. - Мы обратились в администрацию. Нашему предложению неожиданно обрадовались, говорят: "Давайте эскизы". Мы нашли понравившуюся стенку - на здании ЦУМ, напротив областной библиотеки имени Крупской. Нам все согласовали. Мы закупили краску - около 20 баллончиков и приступили. Работали около недели".

Облик знаменитых дворняг художники воссоздавали по вырезкам старых газет и фотографиям в интернете. Дезик - белый и пушистый, Цыган - темный с белыми пятнами, рядом - белая ракета с датой полета 22 июля 1951 года. "Пока мы рисовали, прохожие останавливались, интересовались, что это за собаки. За один день как минимум человек 30 узнали о вкладе наших астраханских Дезика и Цыгана в освоение космоса", - добавил второй художник Сергей Стеценко.

Живописцы результатом остались довольны. Но хотят продолжить: дополнить рисунок изображениями научных открытий в космосе и предложить проводить здесь познавательные занятия. Сотрудники библиотеки, например, согласились разместить рядом с рисунком QR с рассказом о полете собак-первопроходцев за пределы земли.

Как пишет "Военное обозрение", Дезика и Цыгана отправили в космос на геофизической ракете Р-1. Их тщательно отбирали: возраст до шести лет, вес до семи килограммов, рост до 35 сантиметров, крепкое здоровье, спокойный характер. Причем выяснилось, что дворняги выносливее своих породистых сородичей. Собак прикрепили ремнями к двум лоткам в герметичной кабине и запустили в четыре часа утра. Ракета поднялась на высоту около 101 километр, достигнув условной границы атмосферы Земли и космоса. Спустя 15 минут, собаки благополучно вернулись. Из воспоминаний медика, открывшего после приземления люк приборного отсека ракеты:

- Когда мы их освобождали, подъехало много машин, в одной из них был Сергей Павлович Королев. Когда он увидел собак - по-моему, счастливее человека там не было. Он этих собак схватил, бегал с ними вокруг этой самой кабины. Поил их водой, колбасы давал, сахару. Потом взял их к себе в машину…

Цыган оцарапал живот во время приземления и больше в полетах не участвовал. А Дезик полетел через неделю еще раз с другим напарником по кличке Лиса. Оба пса погибли из-за нераскрывшегося парашюта.