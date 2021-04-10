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10.04.2021 21:03
Рубрика: Спорт

"Рубин" обыграл в гостях "Ростов" в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Казанский "Рубин" победил на выезде "Ростов" во встрече 25-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дарко Йевтич.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Команда Леонида Слуцкого набрала отличную форму: с учетом сегодняшней игры казанцы одержали шесть побед в восьми турах. Благодаря этому "Рубин" не только подтянулся к группе лидеров, но и всерьез претендует на попадание в еврокубки. "Ростов" же, наоборот, сдал: из семи последних матчей команда выиграла лишь в одном и ухудшила свои позиции в турнирной таблице.

Матч этих двух команд получился боевым: в нем было показано пять желтых карточек, было много борьбы. В итоге все решил точный удар Дарко Йевтича на 73-й минуте.

"Рубин" с 43 набранным очками сравнялся с "Локомотивом" и ЦСКА, которые делят третье место. Что касается "Ростова", то дончане идут на девятой строчке с 37-ю очками.

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