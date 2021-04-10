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10.04.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области пропал поехавший в лес за дровами мальчик

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

Сообщение об исчезновении в Волгоградской области 13-летнего школьника поступило в правоохранительные органы вечером 9 апреля. Мальчик из хутора Чиганаки еще днем отправился в лес собирать дрова на машине своего отца. С тех пор известий от него не поступало.

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Как сообщает Следственный комитет по региону, автомобиль был обнаружен на берегу Цимлянского водохранилища. В розыске пропавшего подростка участвуют сотрудники МВД, МЧС, органов власти и волонтеры из числа местных жителей. Сегодня утром к поискам была подключена малая авиация.

По факту исчезновения школьника следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики областного управления СК.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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