В Волгоградской области пропал поехавший в лес за дровами мальчик

Сообщение об исчезновении в Волгоградской области 13-летнего школьника поступило в правоохранительные органы вечером 9 апреля. Мальчик из хутора Чиганаки еще днем отправился в лес собирать дрова на машине своего отца. С тех пор известий от него не поступало.

Как сообщает Следственный комитет по региону, автомобиль был обнаружен на берегу Цимлянского водохранилища. В розыске пропавшего подростка участвуют сотрудники МВД, МЧС, органов власти и волонтеры из числа местных жителей. Сегодня утром к поискам была подключена малая авиация.

По факту исчезновения школьника следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики областного управления СК.