РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

Роскомнадзор в письме руководству компании Facebook Inc потребовал снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира о 60-летии полета в космос Юрия Гагарина, сообщили в ведомстве.

Прямой эфир с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной транслировался на официальном аккаунте Russia Today в Facebook 9 апреля. Однако он был заблокирован администрацией соцсети под предлогом нарушения авторских прав, пояснили в Роскомнадзоре.

"Подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос", - считают в ведомстве.