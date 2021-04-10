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10.04.2021 19:27
Рубрика: В мире

Ростуризм держит ситуацию с ДТП в Турции на постоянном контроле

Текст: Татьяна Карабут
Ростуризм держит ситуацию с ДТП в Турции, в котором пострадали россияне, на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, сообщили в ведомстве.
Фото: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images
Три российских туриста госпитализированы после ДТП в Турции

Как уточнили в генконсульстве России в Анталии, авария произошла около 9.30 утра на трассе Конья - Аксарай. В ДТП попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

По предварительной информации из правоохранительных органов Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. По предварительным данным посольства и туроператора, в автобусе находилось 32 туриста. В результате аварии пострадали 26 россиян, одна туристка погибла.

"Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, - рассказали в Ростуризме. - По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных трав, после оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель. Состояние еще шести человек уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме".

По словам представителя посольства в Турции, которые приводит ТАСС, как минимум три туриста были доставлены в больницы. Всего за медпомощью обратилось пять россиян, из которых трое - с переломами разной степени тяжести. Ожидается, что двоих выпишут в течение текущего дня. Остальные российские туристы расположились в одном из отелей города Конья. Впоследствии они вернутся в гостиницы по месту отдыха, "как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия", объяснил дипломат.

Сотрудники посольства России в Анкаре экстренно выехали на место ДТП, чтобы оказать консульскую помощь пострадавшим и выяснить обстоятельства происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями, добавили в Ростуризме.

Телефон экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78.

Телефон "горячей линии" туроператора "Пегас туристик": +7 (495) 221-33-68.

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