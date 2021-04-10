Новости

В Архангельске задержали двух экс-чиновников областной администрации 19:41
Принца Филипа похоронят 17 апреля 19:26
В перевернувшемся в Турции автобусе погибла жительница Хакасии 19:11
Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве 18:56
Еврокомиссия предложила США заморозить взаимные пошлины 17:32
Сбербанк оценил риски новой преступной схемы телефонных мошенников 17:30
Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в РПЛ 16:56
Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол" 16:54
В Госдуме оценили требование Роскомнадздора к Facebook 16:19
В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии 16:10
В акции "Тотального диктанта" принимают участие 60 стран 15:45
Врач-флеболог назвал простой рецепт для профилактики варикоза 15:43
Песков: Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса 15:39
Канцлер Австрии заявил о достижении договоренности по закупке "Спутника V" 15:24
В МИД РФ уточнили данные о пострадавших россиянах в ДТП в Турции 15:15
В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов 15:11
Испытания интраназальной вакцины от коронавируса начнутся осенью 15:01
Мужчины в два раза чаще женщин попадают в реанимацию с COVID-19 14:56
Глава Минздрава сравнил частоту осложнений после коронавируса и гриппа 14:42
Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева 14:39
В Минфине предложили упростить лицензирование коньяка 14:19
МИД призывает отказаться от вмешательства в выборы в Палестине 14:15
В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе 14:04
США усиливают пропаганду на сербском направлении в Косово 14:04
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
10.04.2021 17:30
Рубрика: Экономика

Сбербанк оценил риски новой преступной схемы телефонных мошенников

Текст: Василий Кошкин
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сбербанк прокомментировал сообщения о том, что мошенники начали обзванивать москвичей для записи их голосов. В кредитном учреждении отметили, что даже получив образцы голосов, преступники не смогут похитить деньги или оформить кредит на имя жертвы.

Фото: iStock
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег

"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого - посеять панику и подорвать доверие к банкам", - заявили в Сбербанке.

Как сообщает ТАСС, в субботу пресс-служба московской полиции сообщила о новой мошеннической схеме, которая получила распространение в столице: преступники стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов и списания средств с банковских счетов.

Сейчас банки могут собирать биометрические данные клиентов для проверки личности, в том числе и запись голоса. При этом передача подобных данных в кредитное учреждение является для клиентов добровольной.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина
Привиться вакциной "ЭпиВакКорона" все желающие смогут в июне
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом
В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента