Сбербанк оценил риски новой преступной схемы телефонных мошенников

Сбербанк прокомментировал сообщения о том, что мошенники начали обзванивать москвичей для записи их голосов. В кредитном учреждении отметили, что даже получив образцы голосов, преступники не смогут похитить деньги или оформить кредит на имя жертвы.

"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого - посеять панику и подорвать доверие к банкам", - заявили в Сбербанке.

Как сообщает ТАСС, в субботу пресс-служба московской полиции сообщила о новой мошеннической схеме, которая получила распространение в столице: преступники стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов и списания средств с банковских счетов.

Сейчас банки могут собирать биометрические данные клиентов для проверки личности, в том числе и запись голоса. При этом передача подобных данных в кредитное учреждение является для клиентов добровольной.