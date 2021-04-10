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10.04.2021 21:45
Рубрика: Спорт

СКА одолел ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Текст: Илья Соболев
Питерский СКА в третьем овертайме одолел московский ЦСКА - 3:2 и сократил отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина. В противостоянии до четырех побед счет теперь такой же, только в пользу столичной команды.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
"Ак Барс" обыграл "Авангард" и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Победа в четвертом матче серии не просто позволила СКА продлить серию, но и подарила питерским болельщикам надежду, что их команда нащупала слабые стороны соперника. Пятый матч должен был это подтвердить или опровергнуть.

Гости начали встречу очень уверенно: провели несколько позиционных атак, спокойно отзащищались в меньшинстве. Но все перевернулось в считанные секунды. Первым звонком для питерцев стал момент Никиты Сошникова, который здорово среагировал на рикошет шайбы от борта и бросал по центру: Магнус Хелльберг не без труда, но угрозу отвел. Впрочем, ненадолго. Почти сразу ЦСКА выиграл вбрасывание в чужой зоне, Максим Шалунов набросил на "пятак", а там здорово поборолся Максим Мамин, пробивший Хелльберга со второй попытки - 1:0. Для Шалунова заработанное очко стало пятым в этой серии (4 гола+1 передача), он единственный в обеих командах, кто набирает баллы во всех матчах полуфинального противостояния.

Обе игры серии, в которых ЦСКА открывал счет, закончились в пользу москвичей. Вот и сейчас было ощущение, что команда Игоря Никитина легко дожмет соперника. Хозяева имели еще пару неплохих моментов увеличить разницу в счете, а СКА, даже получив численное преимущество, не смог им толком распорядиться.

После перерыва впечатление полного контроля ЦСКА над ситуацией никуда не делось. Тем неожиданней стал очередной поворот матча. Теперь уже в пользу гостей. На 26-й минуте в редкой питерской атаке Василий Подколзин на скорости объехал ворота и сам же затолкал в сетку шайбу с острого угла - 1:1. Через мгновение шикарный момент упустил еще один форвард СКА Эмиль Галимов. Но, что не удалось Галимову, получилось у Кирилла Марченко. Нападающий от борта прокатился вдоль ворот и с неудобной руки бросил под перекладину - 2:1!

ЦСКА потребовалось время, чтобы прийти в себя после такого нокдауна. В этом им помогло нарушение численного состава у соперника: концовку второго периода москвичи провели, штурмуя ворота питерских одноклубников, правда, безрезультатно.

В третьей 20-минутке подопечные Игоря Никитина продолжили массированное наступление, а СКА сосредоточился на обороне. За первые пять минут после перерыва питерцы ни разу не попали в створ ворот. А вот хозяева провели несколько опаснейших атак, и одна из них принесла им успех. Андрей Локтионов передачей нашел Брендана Лайпсика, который на скорости вкатился в чужую зону и бросил с кистей - 2:2.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
СКА обыграл ЦСКА и размочил счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Выровнялись не только цифры на табло, но и сама игра. Причем команды не отсиживались в обороне, а старались обмениваться атаками. За три минуты до конца основного времени СКА убежал в контратаку, завершившуюся точным броском капитана питерцев Антона Бурдасова. Но тренерский штаб ЦСКА попросил видеопросмотр и не прогадал: во время атаки у гостей был офсайд.

Первый в этой серии овертайм оказался неминуем. Активнее в нее вошел СКА, устроивший долгую позиционную атаку. Хозяева льда ответили броском Артема Сергеева, после которого шайба угодила в шлем Хелльбергу. А затем игра со стороны обеих команд сильно упростилась: рисковать никто не хотел. Даже две минуты численного преимущества у СКА сильно не повлияли на происходящее на льду. В итоге, в первом овертайме гола болельщики не дождались.

Если первая дополнительная 20-минутка прошла с небольшим преимуществом СКА, то во второй инициативу перехватили москвичи. Особенно это было заметно после удаления финского форварда гостей Йонаса Кемппаинена. ЦСКА и в большинстве создал несколько острейших моментов и потом уже в равных составах на импульсе давил соперника. Однако питерцы выстояли и матч перешел в третий овертайм.

Он начался с питерских атак. На шестой минуте отличный шанс не использовал Бурдасов, не попавший в пустые ворота после прохода на "пятак" Кузьменко. И все же СКА оказался удачливей. На исходе 114-й минуты Василий Подколзин, оформил дубль - 3:2.

Серия возвращается в Петербург. Шестой матч пройдет 12 апреля в понедельник.

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