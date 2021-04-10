Слуцкий предсказал конец государственности Украины в случае войны в Донбассе

Попытка развязать войну в Донбассе чревата для Киева потерей государственности, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну​​​, - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube. - Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности".

При этом депутат подчеркнул, что Москва не даст втянуть себя в войну.

"У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты", - подчеркнул Слуцкий.