Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе

Ожидаемое столкновение фрагмента советской ракеты и американского спутника не состоялось в космосе в пятницу, 9 апреля.

Речь идет об отработавшей второй ступени ракеты-носителя "Космос-3М" и военного метеоспутнике DMSP. Первая была запущена в космос в мае 1981 года, второй вышел на орбиту тремя годами ранее.

Ранее астрономы предполагали, что траектории их полетов могут пересечься на орбите высотой около 800 км. Вероятность такой "встречи" оценивалась в 20%.

Однако система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) зафиксировала оба объекта после того, как они пролетели примерно в одной зоне.

"Оба объекта наблюдались", - цитирует сообщение системы РИА Новости.