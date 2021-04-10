Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе

17 апреля 1997 г. Ракета "Космос-3М" выводит на орбиту военный спутник. Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС
Ожидаемое столкновение фрагмента советской ракеты и американского спутника не состоялось в космосе в пятницу, 9 апреля.
Речь идет об отработавшей второй ступени ракеты-носителя "Космос-3М" и военного метеоспутнике DMSP. Первая была запущена в космос в мае 1981 года, второй вышел на орбиту тремя годами ранее.
Ранее астрономы предполагали, что траектории их полетов могут пересечься на орбите высотой около 800 км. Вероятность такой "встречи" оценивалась в 20%.
Однако система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) зафиксировала оба объекта после того, как они пролетели примерно в одной зоне.
"Оба объекта наблюдались", - цитирует сообщение системы РИА Новости.