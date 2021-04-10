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10.04.2021 00:39
Рубрика: Общество

Советская ракета и американский спутник разминулись в космосе

17 апреля 1997 г. Ракета "Космос-3М" выводит на орбиту военный спутник. Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС 17 апреля 1997 г. Ракета "Космос-3М" выводит на орбиту военный спутник. Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС
17 апреля 1997 г. Ракета "Космос-3М" выводит на орбиту военный спутник. Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

Ожидаемое столкновение фрагмента советской ракеты и американского спутника не состоялось в космосе в пятницу, 9 апреля.

Фото: NASA
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Речь идет об отработавшей второй ступени ракеты-носителя "Космос-3М" и военного метеоспутнике DMSP. Первая была запущена в космос в мае 1981 года, второй вышел на орбиту тремя годами ранее.

Ранее астрономы предполагали, что траектории их полетов могут пересечься на орбите высотой около 800 км. Вероятность такой "встречи" оценивалась в 20%.

Однако система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) зафиксировала оба объекта после того, как они пролетели примерно в одной зоне.

"Оба объекта наблюдались", - цитирует сообщение системы РИА Новости.

Общество Космос

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