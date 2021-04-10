США усиливают пропаганду на сербском направлении в Косово

Администрация США выделила гранты в размере 2,5 миллиона долларов на развитие гражданского общества и средств массовой информации на Балканах.

Первый грант Госдепа касается косовских СМИ, работающих на сербском языке. Ставится задача "выработать устойчивые практики и установить прочные партнерства между независимыми сербскоязычными медийными партнерами в Косове", сообщает RT.

Второй грант касается работы с албаноязычными медиа региона. Эта программа, среди прочего, должна улучшить способности косовских журналистов проверять факты и помочь получить более полное представление о влиянии "злонамеренной дезинформации".

США также планируют повысить безопасность онлайн-инфраструктуры "независимых СМИ" Косова. Для этого предполагается привлекать "этичных хакеров". Укрепление киберзащиты будет способствовать свободному развитию СМИ, полагают в Госдепе.