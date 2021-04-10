Суды подключили искусственный интеллект к взысканию транспортного налога

Судебная система приступила к тестированию искусственного интеллекта. Пилотный проект стартовал в Белгородской области: три судебных участка мировых судей подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов по взысканию налогов с граждан.

Новость прозвучала в ходе панельной сессия "Национальная юрисдикция и цифровые технологии: новые горизонты", организованной Ассоциацией юристов России в рамках VIII Московского юридического форума в МГЮА.

Как рассказала президент Ассоциации больших данных Анна Серебрянникова, искусственный интеллект используется при взыскании трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного.

Конечно, сам искусственный интеллект не выносит судебные приказы. Но он помогает готовить документы, в том числе создает карточку дела во внутренней системе суда.

Серебрянникова подчеркнула, что искусственный интеллект не может принимать решения за человека. Однако может быть использован для облегчения рутинных задач, которые выполняют люди, например проверки реквизитов.

Вице-президент - директор правового департамента одного из крупнейших банков страны Игорь Кондрашов согласился с тем, что приказное производство стоит автоматизировать хотя бы в самой простой форме,

Судебные приказы выносятся в упрощенном порядке по бесспорным делам. По данным судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за шесть месяцев, в том числе в самый пик ограничительных мер, было вынесено по гражданским делам 7,4 миллиона судебных приказов.

Если человек не согласен с приказом, он в установленный срок может подать возражения и приказ отменят. На практике нередко возникают проблемы с уведомлениями. Кроме того, часто происходят ошибки, когда долг взыскивают не с того человека. Поэтому многие эксперты предлагают разгрузить судебную систему. Во многих странах, в том числе в Беларуси и Азербайджане, такие дела переданы нотариусам. Нотариус проверяет требования и совершает исполнительную надпись, после чего документ можно направлять судебным приставам. Или принести напрямую в банк, если известно, где у должника счет. Исполнительная надпись нотариуса приравнивает документ к исполнительному листу.

В кулуарах форума прозвучал еще один важный аргумент: мировые судьи сегодня настолько загружены судебными приказами, что подчас теряют квалификацию. Вынесение судебного приказа - это техническая задача. А проведение судебного разбирательства по гражданскому или уголовному делу требует от судьи и глубокого знания законов и умения вникать и понимать.

Декан Высшей школы правоведения Государственной службы и управления РАНХиГС Олег Зайцев отметил, что благодаря цифровому пространству юрисдикция становится живее и интереснее. Он подчеркнул, что юристам полезно общаться с представителями других профессий.

"Мы выступаем за все вещи, которые связаны с использованием технологий, искусственного интеллекта. Мы, юристы, за развитие этих направлений в нашей сфере. Но стоит понимать, что при этом появляется ряд этических и юридических аспектов. Но самое главное, что за любой технологией всегда стоит человек", - отметил сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.