"Уфа" разгромила "Ахмат" в РПЛ в первом матче при тренере Стукалове

В матче 25-го тура чемпионата России "Уфа" принимала "Ахмат". Встреча завершилась крупной победой хозяев - 3:0.

Всего несколько дней назад эти команды разыгрывали путевку в полуфинал Кубка страны. В том матче чуть удачливее оказались грозненцы, выигравшие 1:0.

Повторный матч стал особенным для уфимцев, поскольку они впервые вышли на поле при новом главном тренере - Алексее Стукалове, который ранее сменил на этом посту Рашида Рахимова. Дебют у молодого специалиста получился эффектным: его команда забила три безответных мяча, одержав первую победу в премьер-лиге с начала декабря. Отличились Филип Мрзляк, Неманья Малетич, автоголом отметился защитник "Ахмата" Уилкер Анхель.

"Уфа" набрала 17 очков и поднялась на 14-е место в чемпионате России. "Ахмат" находится на 11-й позиции, имея в активе 32 балла.