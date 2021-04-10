Украинские военные использовали турецкий беспилотник на Донбассе

Украина впервые использовала на Донбассе беспилотник Bayraktar турецкого производства. Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 пролетел из района Новой Каховки на юге Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, а затеи вернулся к оператору в точку взлета, сообщает "Украинский милитарный портал".

В марте Bayraktar TB2 в тестовом режиме несколько суток отрабатывал задачи над Тендровской косой, которая является полигоном Военно-морских сил ВСУ. Участвовал также в стратегических учениях "Объединенные усилия 2020".

По данным Генпрокуратуры ДНР, промежуточные результаты расследования гибели на Донбассе пятилетнего мальчика свидетельствуют о применении беспилотного летательного аппарата, сбросившего взрывное устройство.

В Николаевке местный житель подорвался на заряде, сброшенном с беспилотника военнослужащими 80-й бригады ВСУ. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В декабре 2020 года украинский министр обороны Андрей Таран подписал соглашение с турецкими компаниями, которые специализируются на производстве военной техники. Украина получит технологии производства корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов.