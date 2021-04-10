Утвержден порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Что касается закупки лекарств для тяжелобольных детей, то, согласно утвержденному порядку, потребность в препаратах будет на основе региональных заявок определять экспертный совет фонда "Круг добра", а закупать необходимые препараты - Минздрав, подведомственные ему учреждения или сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и перераспределять их между медорганизациями.

При этом уточняется, что если ребенок, страдающий от тяжелого заболевания, находится не в больнице, а дома, то его родители смогут получить лекарство в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

Напомним, "Круг добра" создан по инициативе Владимира Путина и финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, поставки в регионы дорогостоящих лекарств для детей с редкими заболеваниями от фонда "Круг добра" уже начались. Экспертный совет фонда утвердил 7 нозологий, которые будут лечиться за счет средств "Круга добра".