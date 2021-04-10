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10.04.2021 15:45
Рубрика: Общество

В акции "Тотального диктанта" принимают участие 60 стран

Текст: Елена Новоселова

Россия и еще 59 стран мира проверяют свой русский язык. Просветительская акция "Тотальный диктант" проходит в субботу по всему миру.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Новосибирского робота Николая позвали на "Тотальный диктант"

Подводить итоги по участникам еще рано, но уже известно, что в столице диктанта, Якутске, окрылись 24 площадки. На главной, в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского, орфограммы и правила пунктуации пишущих заставил вспомнить писатель Дмитрий Глуховский, автор текста для акции, сообщает ТАСС.

К слову, впервые "ТД" экранизирован, и это увидят участники на всех площадках. В фильме "Обещания" Ланы Влади, который идет чуть более 20 минут и объединяет все части диктанта, чтобы зрители поняли в чем смысл текста, снялись актеры Павел Деревянко, Диана Пожарская, Наталия Чумбуридзе, Анна Слю.

Только что закончился диктант в Москве. Писали третью часть диктанта. На официальном сайте акции сразу же можно будет посмотреть разбор сложных мест этого текста. Такая опция входит в онлайн-марафон, одно из замечательных изобретений авторов акции.

Проверить свою грамотность в столице стоило хотя бы для того, чтобы увидеть диктующих текст: телеведущего Владимира Познера, актера Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, певицу Валерию, хореографа Егор Дружинин.

В первый раз в этом году можно было написать "Тотальный диктант" на английском языке. Его прочитали музыкант Noize МС, журналистка Алена Долецкая, актриса Олеся Железняк, телеведущая Елена Ханга. На родине акции в Новосибирском госуниверситете текст диктовала писательница Гузель Яхина, а во Владивостоке - литературный критик Галина Юзефович.

В Чите "Тотальный диктант" написали больше 400 человек

К концу дня просветительская акция охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Самой южной точкой традиционно станет Антарктика, диктант напишут на станции "Восток" и "Мирный", а северной - плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке. Проверить свою грамотность можно будет даже на пляже Коста-Рике.

Впервые к "ТД" подключился остров Бали. Те же страны, которые находятся на строгой самоизоляции (Эстония, Польша, Франция, Китай, Канада, Индия, Япония, Казахстан, Чехия, Испания, Германия и др.) пишут в ZOOM.

По предварительным данным, к "Тотальному диктанту" подготовилось 1,1 тысячи площадок по всему миру. На территории России диктант пишут в 708 населенных пунктах, а за рубежом - в 200 городах.

Пушкинский конкурс Общество Образование Акция "Тотальный диктант"

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