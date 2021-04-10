В Белом доме заявили о провале политики Трампа в отношении Ирана

Политика экс-президента США Дональда Трампа в отношении Ирана не увенчалась успехом. "Кампания максимального давления, выход из СВПД и введенные санкции попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности", - цитирует ТАСС представителя госдепа США.

Накануне в Вене стартовали переговоры, в рамках которых Соединенные Штаты и еще пять стран (Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция) попробуют найти способ вернуться к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

"Иран существенным образом продвинул свою ядерную программу, а проблемы лишь обострились после ухода США из сделки", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в 2018 году Трамп принял решение о выходе США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе). Президент Ирана Хасан Роухани в марте этого года заявил, что единственным способом сохранить СВПД является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.