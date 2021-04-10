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10.04.2021 17:52
Рубрика: В мире

В беспорядках в Северной Ирландии пострадали 14 полицейских

Текст: Александр Саможнев
В результате беспорядков в Белфасте пострадали 14 полицейских. Нарушения общественного порядка были зафиксированы в различных частях города.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"В результате беспорядков 14 полицейских получили ранения, а общее число раненых стражей порядка достигло 88", - цитирует ТАСС заявление полиции.

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, черепицу. Они попытались угнать несколько автомобилей. Одну из автомашин подожгли и направили на кордон полиции. В среду манифестанты подожгли автобус.

По оценкам правохранителей, такого насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы. Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном.

Причиной беспорядков стало недовольство отказом прокуратуры Северной Ирландии возбуждать дело в отношении национал-республиканской партии "Шинн фейн" за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса.

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В июне прошлого года около двух тысяч человек, включая вице-президента "Шинн фейн" и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. Согласно правилам карантина, на похороны могли прийти не более 30 человек.

Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки по Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад. Оно положило конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами.

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