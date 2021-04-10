В Британии прогремели оружейные залпы в память о принце Филиппе

"Его Королевское Высочество оставляет нам наследие неукротимого духа, стойкости и непоколебимого чувства долга", - заявил начальник штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер.

В пятницу ведомство, контролирующее церемониальный протокол, информировало, что до погребения тело герцога будет лежать в Виндзорском замке в 40 километрах к западу от Лондона, где он провел последние недели своей жизни с королевой.

Его похороны пройдут в часовне Святого Георга в месте многовековых королевских погребений и королевских свадеб, включая союз принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Букингемский дворец объявит позже, когда состоятся похороны и сколько людей примут в них участие. В настоящее время по правилам карантина в Англии похороны ограничиваются 30 людьми или меньше. Так что, скорее всего, это будут только близкие родственники. Гарри попытается прибыть из своего дома в Монтесито в Калифорнии, чтобы попрощаться со своим дедушкой. Но ему, по всей вероятности, придется ориентироваться на британские ограничения.

Путешественники из США должны произвести отрицательный тест COVID-19 до того, как они сядут в самолет, а затем самоизолироваться в течение 10 дней по прибытии. Но карантин может закончиться раньше, если тест через пять дней будет отрицательным. Его жена Меган, вероятно, беременна вторым ребенком, и от нее не ожидают приезда.

Флаги на всех зданиях в Великобритании приспущены. Соболезнования в связи кончиной герцога Эдинбургского принца Филиппа поступают со всего мира. Вспоминали его в этот день в Ирландии и Австралии, где он был с визитом 21 раз.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, выразив глубокие соболезнования в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. С именем принца Филиппа "связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны", говорится в послании.