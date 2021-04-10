Российская туристка погибла в ДТП в Турции, еще 26 сограждан пострадали

Одна российская туристка погибла, еще 26 получили ранения в автомобильной аварии, которая произошла в Турции. Данную информацию подтвердили в генконсульстве России в турецком регионе Анталья.

По словам представителя генконсульства, которые приводит РИА Новости, ДТП произошло утром в субботу на трассе Конья - Аксарай. В него попал автобус, перевозивший 32 граждан России в Каппадокию. Все они находятся в Турции на отдыхе.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге и перевернулся. Пострадавшие 26 туристов были направлены в близлежащие больницы.

На место происшествия отправились два сотрудника посольства России в Анкаре.